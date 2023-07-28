Суд відправив під варту керівника Рівненського обласного військкомату за побиття підлеглого

Рівненський міський суд відправив під арешт керівника районного військкомату в Рівненській області, який брав участь у побитті військового. У нього немає права внеси заставу.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Перед цим суд помістив за ґрати керівника обласного військкомату в Рівненській області.