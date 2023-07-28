Суд відправив під варту керівника Рівненського обласного військкомату за побиття підлеглого

Рівненський міський суд відправив під арешт керівника районного військкомату в Рівненській області, який брав участь у побитті військового. У нього немає права внеси заставу.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
Перед цим суд помістив за ґрати керівника обласного військкомату в Рівненській області.
- 27 липня ДБР викрило посадовців, які побили військового. У одного з них знайшли наркотики. Військового побили битою за те, що він планував доповідати про їхні порушення під час служби, а потім поставили на коліна і змушували вимолювати пробачення. Це записували на відео. У керівника Рівненського районного військкомату виявили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для його вживання.