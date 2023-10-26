ДБР оголосило підозру обласному військкому Рівненщини за незадекларовані статки на 46 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру військкому Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ДБР пишуть, що посадовець не задекларував статки на 46,6 мільйона гривень — це вартість землі та нерухомості в його володінні.

Військком має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця в гірськолижному комплексі «Буковель». Він також будував поблизу готель площею майже 500 кв. м.

Ще в посадовця знайшли дачу площею 316 кв. м неподалік Яремчі з домашнім більярдом і ставком з «елітними видами риб», зазначають правоохоронці.

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За документами все майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

В Івано-Франківську правоохоронці знайшли ще три квартири загальною площею майже 200 кв. м і два гаражі, які належать посадовцю. За однією з адрес вилучили квадрокоптер, який використовують військові на передовій. Його походження мають встановити.

За даними ДБР, причетність військкома до цієї нерухомості підтверджують його телефонні розмови та листування. Різниця між вартістю знайденої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця перевищує 46,6 мільйона гривень.

Йому повідомили про підозру за незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ). Також він фігурує у справі про побиття військового і грабунок, за що теж отримав підозру (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 ККУ). Військкому може загрожувати до 12 років увʼязнення.