ДБР: Працівник Рівненського військкомату постачав амфетамін своєму керівництву

Державне бюро розслідувань підомило про підозру посадовцю структурного підрозділу Рівненського райвійськкомату. Йому закидають постачання наркотиків керівнику (ч. 2 ст. 307 ККУ).
Про це пише пресслужба ДБР.
Коли правоохоронці проводили розслідування щодо побиття військового посадовцями військкоматів у Рівненській області, то знайшли у них вісім пакетів з амфетаміном.
Розслідування показало, що посадовець мав «дилера» серед підлеглих. Один з підлеглих регулярно привозив різні дози амфетаміну керівнику та іноді лишав «закладки». За послуги він гроші не отримував — намагався догодити шефу, розраховуючи на його прихільність і просування в карʼєрі.
У розмовах і листуванні фігуранти називали наркотики «білою міткою», а одне одного — за прізвиськами.
Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
- 27 липня ДБР викрило посадовців, які побили військового. У одного з них знайшли наркотики. Військового побили битою за те, що він планував доповідати про їхні порушення під час служби, а потім поставили на коліна і змушували вимолювати пробачення. Це записували на відео. У керівника Рівненського районного військкомату виявили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для вживання наркотиків.
- Наступного дня суд відправив під варту керівника Рівненського обласного військкомату за побиття підлеглого без права на заставу.