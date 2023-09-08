ДБР: Працівник Рівненського військкомату постачав амфетамін своєму керівництву

Державне бюро розслідувань підомило про підозру посадовцю структурного підрозділу Рівненського райвійськкомату. Йому закидають постачання наркотиків керівнику (ч. 2 ст. 307 ККУ).

Про це пише пресслужба ДБР.

Коли правоохоронці проводили розслідування щодо побиття військового посадовцями військкоматів у Рівненській області, то знайшли у них вісім пакетів з амфетаміном.

Розслідування показало, що посадовець мав «дилера» серед підлеглих. Один з підлеглих регулярно привозив різні дози амфетаміну керівнику та іноді лишав «закладки». За послуги він гроші не отримував — намагався догодити шефу, розраховуючи на його прихільність і просування в карʼєрі.

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У розмовах і листуванні фігуранти називали наркотики «білою міткою», а одне одного — за прізвиськами.

Підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.