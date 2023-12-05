США ввели санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей

Сполучені Штати Америки 5 грудня ввели санкції проти Білорусі за участь у депортації українських дітей.
Про це повідомили в Мінфіні США.
Під санкціями опинилися 8 людей та 11 організацій. Зокрема, у переліку є Дмитро Шевцов — генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі. Голова Білоруського товариства Червоного Хреста визнав участь у депортації українських дітей ще в липні. Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова.
Під обмеженнями опинилася низка підприємств, які допомагають росії у війні з Україною: ВАТ «Алевкурп», науково-виробничий холдинг точного машинобудування «Планар» і «Керуюча компанія холдингу «Горизонт».
Також США ввели санкції проти оборонних підприємств Білорусі та людей, які фінансують режим Лукашенка.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин.
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