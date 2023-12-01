Kyiv Independent зʼясувало імена тих, хто катував українських військовополонених в Оленівці

Команда видання Kyiv Independent зʼясувала імена кількох людей, які причетні до злочинів проти українських військовополонених в Оленівці.
Про це журналісти розповіли у фільмі «Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці», або ж англійською «Inside a prison where Russia tortured Ukrainian POWs».
Спочатку журналісти знайшли в соцмережах фото кількох людей, імовірно, причетних до катувань військовополонених. Ці фотографії вони показали військовим, яких уже звільнили з Оленівки. Ті впізнали серед них наглядачів:
- Кирило Шакуров із Горлівки, раніше працював в українській пенітенціарній системі;
- Сергій Євсюков — начальник вʼязниці, колишній співробітник правоохоронних органів України;
- Артем Потапчук — помічник начальника вʼязниці;
- Вʼячеслав Якурнов — начальник опервідділу вʼязниці ;
- Дмитро Неєлов — перший заступник начальника вʼязниці;
- наглядачі Василь Бакалинський (був громадянином України) та Юрій Дмитренко з Горлівки — напарник Шакурова.
У документальному фільмі українські військові, яких обміняли з полону, розповіли про умови утримання в Оленівці: їх селили у вогкі камери з цвіллю на стінах, в одному приміщенні було до 50 людей. Вони голодували, не отримували медичної допомоги й питної води — тільки технічну. Деяких вночі обмотували скотчем і били, вимагаючи, щоб ті свідчили проти командування ЗСУ.
- Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими й розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- У жовтні 2023 року ООН визначила траєкторію боєприпасу, що влучив по колонії в Оленівці, — він рухався зі сходу на захід. У липні цього року ООН визнала, що вибухи спричинили не ракети HIMARS.
- Раніше ексначальнику Сергію Євсюкову та інспектору колонії в Оленівці повідомили про підозру за катування військовополонених.