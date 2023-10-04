ООН визначила траєкторію боєприпасу, що влучив по колонії в Оленівці

За даними Організації Обʼєднаних Націй, боєприпас, яким обстріляли колонію поблизу Оленівки з українськими військовополоненими, рухався траєкторією зі сходу на захід.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід», — цитує Лубінець звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Організація також визнала, що вибухи спричинили не ракети HIMARS. ООН зазначає, що «ступінь пошкоджень стін, стелі, даху і вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера і радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS». В ООН впевнені, що навіть одна ракета HIMARS, імовірно, спричинила б набагато більші руйнування.

«На жаль, навіть у такому серйозному звіті ООН не може скласти 2 + 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише рф. Сподіваюся, що в наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати», — зазначив український омбудсман.