Розпуск місії по Оленівці: український омбудсмен розкритикував ООН за «посередницько-нейтральну позицію»

Український омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував ООН після її рішення розпустити місію зі встановлення фактів обстрілу колонії в окупованій Оленівці.

В ефірі телемарафону він заявив, що організація навіть не засудила росію, яка зробила все, щоб не допустити в захоплену Оленівку місію. «Вкотре, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію», — сказав Лубінець.

Він додав, що від початку був скептиком цієї місії, оскільки до її складу обрали трьох симпатиків росії. Також він очікував від рф, що вона не надасть гарантій безпеки місії.

«Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, будь ласка, приїжджайте. Але пʼять місяців минуло — і нічого. Через речника генсека ООН ми дізналися про те, що він вирішив розпустити цю місію. Але якщо вона вже була створена, то принаймні хоч якусь роботу зробіть. І якщо ви не отримали гарантій безпеки, то публічно скажіть, що рф вас не допустила, що ви її засуджуєте», — сказав Лубінець.