«Не змогла потрапити на місце». ООН розформувала свою місію з розслідування обстрілу колонії в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу колонії в окупованій Оленівці. Представники ООН так і не змогли туди потрапити.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише Reuters.

«Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію із встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події», — сказав він.

В ООН пояснили, що представники місії так і не отримали необхідних гарантій безпеки та доступу до Оленівки. Водночас Дюжаррік зазначив, що місія може відновитися у майбутньому, коли представники ООН зможуть туди дістатися.