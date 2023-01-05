«Не змогла потрапити на місце». ООН розформувала свою місію з розслідування обстрілу колонії в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу колонії в окупованій Оленівці. Представники ООН так і не змогли туди потрапити.
Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише Reuters.
«Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію із встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події», — сказав він.
В ООН пояснили, що представники місії так і не отримали необхідних гарантій безпеки та доступу до Оленівки. Водночас Дюжаррік зазначив, що місія може відновитися у майбутньому, коли представники ООН зможуть туди дістатися.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак, Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.