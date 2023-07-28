Ексначальнику та інспектору колонії в Оленівці повідомили про підозру за катування військовополонених

За системні катування українських військовополонених колишньому начальнику колонії в Оленівці та її інспектору повідомили про підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.

Про це повідомляють СБУ й Офіс генерального прокурора.

Підозри оголошені ексначальнику Сергію Євсюкову, який на момент убивства «азовців» керував колонією, і молодшому інспектору відділу нагляду та безпеки.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення росії на території колонії утримували цивільних, волонтерів і полонених українських військовослужбовців. За наказом Євсюкова в колонії створили так званий дисциплінарний ізолятор, де їх жорстоко катували і били. Зафіксовані й факти сексуального насильства. Постраждали щонайменше 100 військовослужбовців.

У тортурах активно брав участь вищезгаданий молодший інспектор.

Наразі вирішується питання оголошення підозрюваних у розшук.