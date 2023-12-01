Ізраїль відновлює бойові дії після семи днів перемирʼя. ХАМАС відкрив вогонь першим

Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Газі.
«ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію», — наголосив ЦАХАЛ.
Ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт. «Залізний купол» для перехоплення не запускали, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. Раніше, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.
Напередодні сторони домовилися продовжити перемирʼя, але щось пішло не так.
- 24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 осіб. Першу групу із 25 заручників ХАМАС звільнив 24 листопада, по 17 заручників — 25 листопада і 26 листопада, 11 заручників — 27 листопада і 12 заручників — 28 листопада. Останнє звільнення відбулось 29 листопада — ще 14 людей.