Ізраїль відновлює бойові дії після семи днів перемирʼя. ХАМАС відкрив вогонь першим

Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії в Газі.

«ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію», — наголосив ЦАХАЛ.

Ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт. «Залізний купол» для перехоплення не запускали, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. Раніше, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.

Напередодні сторони домовилися продовжити перемирʼя, але щось пішло не так.