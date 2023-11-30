Ізраїль продовжив перемирʼя з ХАМАС. На скільки — невідомо

Уранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемирʼя з палестинським угрупованням ХАМАС, але на скільки — не уточнюється.

«З огляду на зусилля посередників, спрямовані на продовження процесу звільнення заручників, і відповідно до умов рамкової угоди, оперативну паузу буде продовжено», — ідеться в повідомленні.

The Times of Israel зазначає, що перемирʼя продовжать щонайменше ще на один день. Згідно з домовленістю, ХАМАС має звільнити щонайменше 10 заручників за кожен додатковий день затишшя в боях. Зі свого боку Ізраїль також має звільнити по 30 палестинських вʼязнів за кожних 10 заручників.

CNN пише, що сьогодні вранці ХАМАС запропонував звільнити сім жінок та дітей і додатково передати тіла трьох загиблих ізраїльтян. Рух каже, що більше жінок та дітей, взятих у заручники під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, знайти не може. Тоді у заручники людей брали не лише ХАМАС, а й інші радикальні угруповання.

Ізраїль відхилив пропозицію і заявив, що готовий продовжувати припинення вогню, поки ХАМАС звільнятиме не менше десяти живих заручників на день. За підрахунками ізраїльтян, у полоні залишаються не менше 15 жінок та дітей.

Видання The Wall Street Journal 29 листопада також повідомило, що бойовики ХАМАС готові розглянути питання повернення на батьківщину захоплених в Ізраїлі заручників-чоловіків в обмін на звільнення з ізраїльських вʼязниць кількох «високопоставлених палестинців».

За даними джерел видання, відповідні переговори зараз ведуть дипломати Ізраїлю, Єгипту та Катару в Досі. Співрозмовники ЗМІ також зазначили, що бойовики ХАМАС під час переговорів запевнили, що зможуть знайти і звільнити всіх заручників, незалежно від їхнього місця перебування, навіть якщо їх утримують інші угруповання в секторі Гази.

Відповідні переговори зараз ведуть дипломати Ізраїлю, Єгипту та Катару в Досі. Співрозмовники ЗМІ також зазначили, що бойовики ХАМАС під час переговорів запевнили, що зможуть знайти і звільнити всіх заручників, незалежно від їхнього місця перебування, навіть якщо їх утримують інші угруповання в секторі Гази.