Палестинський рух ХАМАС звільнив ще двох ізраїльських заручників.
Телеканал Al Jazeera показав відео передачі заручників Червоному Хресту на площі Палестина в місті Газа.
ЦАХАЛ повідомив, що їх вже доправили до Ізраїлю.
24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Угода передбачала звільнення бойовиками протягом чотирьох днів 50 ізраїльських жінок і дітей. В обмін на кожного ізраїльського заручника звільняли трьох засуджених за терористичні злочини палестинських вʼязнів, загалом — 150 людей. Першу групу із 25 заручників ХАМАС звільнив 24 листопада, по 17 заручників — 25 листопада і 26 листопада, 11 заручників — 27 листопада, 12 заручників — 28 листопада. Одне зі звільнень відбулось 29 листопада — ще 14 людей. 30 листопада Ізраїль продовжив перемирʼя з ХАМАС. На скільки — невідомо.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.