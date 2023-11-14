Непал заборонив TikTok через «розповсюдження непристойних матеріалів»

Непал заборонить соцмережу TikTok через те, що додаток порушував «соціальну гармонію» в країні та розповсюджував непристойні матеріали.
Про це стало відомо на засіданні місцевого уряду, пишуть Reuters та Associated Press.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, за останні чотири роки в Непалі було зареєстровано понад 1 600 випадків кіберзлочинності, повʼязаних із TikTok.
Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що роботу TikTok необхідно регулювати, адже додаток порушував «соціальну злагоду та доброзичливість» у країні. У свою чергу, опозиція в Непалі розкритикувала цей крок, заявивши, що йому бракує «ефективності, зрілості та відповідальності».
Також для забезпечення підзвітності соціальних мереж уряд Непалу зобовʼязав компанії зареєструватися та відкрити офіс звʼязку в Непалі, а також сплачувати податки.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО теж зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- Видання New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.
- У травні штат Монтана став першим у США, який законодавчо забороняє застосунок TikTok. Компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана.