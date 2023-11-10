Ігоря Коломойського залишили під вартою. Адвокати клопотали про домашній арешт

Шевченківський районний суд міста Києва на засіданні 10 листопада відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу олігархові Ігорю Коломойському і залишив його під вартою ще на два місяці.

Адвокати просили замість СІЗО домашній арешт через погіршення здоровʼя олігарха, передає «Суспільне» із зали суду.

Коломойський на попередньому засіданні суду казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.