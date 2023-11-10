За минулу добу й ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 українців

Протягом минулої доби та ночі Україна евакуювала із сектора Гази ще 160 українців і девʼятьох громадян Молдови.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом цього тижня з Гази врятували 203 українських громадян.

«Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був», — додав Зеленський.

8 листопада Україна успішно евакуювала першу групу із 43 громадян України із сектора Гази. Консули зустріли українців на КПП «Рафах» і перевезли їх до місця тимчасового перебування. Тепер консули готують переліт для українців до однієї із сусідніх з Україною країн.

Раніше стало відомо, що на виїзд із сектора Гази очікували 358 людей — це переважно жінки та діти.