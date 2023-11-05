Війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточене. Сектор розділений на північну та південну частини

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що офіційно повністю оточила місто Газа і повністю розділила сектор на північну та південну частини.
Про це пише The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.
За його словами, сектор Гази розділений навпіл, а війська досягли берегової лінії та утримують її. ЦАХАЛ водночас обіцяє випустити цивільних на південь. Війська тим часом продовжують бої в районах міста.
Як передають ізраїльські медіа та Al Jazeera, паралельно з наземними боями відбуваються масовані авіаудари по сектору Гази та ракетні атаки на міста Ізраїлю — бойовики ХАМАС запустили ракети по низці міст, у тому числі по столиці Тель-Авіву. Там працює протиповітряна оборона.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, близько 250 людей захопили в заручники та вивезли до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а сухопутні сили майже оточили місто Газа і з боями почали просуватися вглиб.