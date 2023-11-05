Війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточене. Сектор розділений на північну та південну частини

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що офіційно повністю оточила місто Газа і повністю розділила сектор на північну та південну частини.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

За його словами, сектор Гази розділений навпіл, а війська досягли берегової лінії та утримують її. ЦАХАЛ водночас обіцяє випустити цивільних на південь. Війська тим часом продовжують бої в районах міста.

Як передають ізраїльські медіа та Al Jazeera, паралельно з наземними боями відбуваються масовані авіаудари по сектору Гази та ракетні атаки на міста Ізраїлю — бойовики ХАМАС запустили ракети по низці міст, у тому числі по столиці Тель-Авіву. Там працює протиповітряна оборона.