Україна евакуювала першу групу з 43 українців із сектора Гази

Україна успішно евакуювала першу групу із 43 громадян України із сектора Гази.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Евакуйовані українці перебувають у безпеці в Єгипті. Там їм надають допомогу українські дипломати.
Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.
«Ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», — написав Зеленський.
Наразі евакуація українців триває. Над цим працюють українські посольства в Ізраїлі та Єгипті. 8 і 9 листопада мають вивезти нові групи українців.
Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко додав, що консули зустріли українців на КПП «Рафах» і перевезли їх до місця тимчасового перебування. Тепер консули готують переліт для українців до однієї із сусідніх з Україною країн.
Раніше стало відомо, що на виїзд із сектора Гази очікували 358 людей — це переважно жінки та діти.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, майже 250 людей захопили в заручники та вивезли до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а 5 листопада війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточено.
- Україна 14 жовтня розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Тоді з Тель-Авіву до Бухаресту вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії вивезли 79 громадян України.