Україна евакуювала першу групу з 43 українців із сектора Гази

Україна успішно евакуювала першу групу із 43 громадян України із сектора Гази.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Евакуйовані українці перебувають у безпеці в Єгипті. Там їм надають допомогу українські дипломати.

Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

«Ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», — написав Зеленський.

Наразі евакуація українців триває. Над цим працюють українські посольства в Ізраїлі та Єгипті. 8 і 9 листопада мають вивезти нові групи українців.

Пізніше речник МЗС Олег Ніколенко додав, що консули зустріли українців на КПП «Рафах» і перевезли їх до місця тимчасового перебування. Тепер консули готують переліт для українців до однієї із сусідніх з Україною країн.

Раніше стало відомо, що на виїзд із сектора Гази очікували 358 людей — це переважно жінки та діти.