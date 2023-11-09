Адміністрація президента США витратила 96% грошей для України

Адміністрація президента США Джо Байдена витратила приблизно 96% грошей, виділених на допомогу Україні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Загалом витратили понад $60 мільярдів. Кошти спрямували не тільки на військову допомогу, але й на фінансово-економічну і гуманітарну підтримку.

За словами Кірбі, понад 90% грошей виділили саме на військову допомогу.

Наразі в Міністерства оборони США залишилося $1,1 мільярда для України.