Адміністрація президента США витратила 96% грошей для України

Адміністрація президента США Джо Байдена витратила приблизно 96% грошей, виділених на допомогу Україні.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Загалом витратили понад $60 мільярдів. Кошти спрямували не тільки на військову допомогу, але й на фінансово-економічну і гуманітарну підтримку.
За словами Кірбі, понад 90% грошей виділили саме на військову допомогу.
Наразі в Міністерства оборони США залишилося $1,1 мільярда для України.
- 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не включає допомогу Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України
- 3 листопада Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні на $425 мільйонів. Адміністрація Джо Байдена поки що може надавати військову допомогу Україні без схвалення Конгресу, адже раніше через бухгалтерську помилку Пентагон переоцінив надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше.