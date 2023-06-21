Пентагон визнав, що переоцінив допомогу Україні на понад $6 мільярдів

Через бухгалтерську помилку Міністерство оборони США переоцінило надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше. Тепер ці надлишкові гроші можуть використати для нового пакета військової допомоги.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає CNN.

Розрахунки свідчать, що помилка становить $3,6 мільярда у поточному фінансовому році та $2,6 мільярда у 2022 фінансовому році (він завершився в кінці вересня).

Причина — завищена ціни зброї, яку передавали Україні зі складів США, оскільки для обрахунку вартості брали цінник нової зброї, тобто дорожчої за вживану, яку насправді відправляли.