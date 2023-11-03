США виділяють додаткову військову допомогу Україні на $425 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на $425 мільйонів.
Про це пише пресслужба Пентагону.
Для невідкладних потреб України на полі бою Штати виділяють $125 мільйонів. За ці гроші Україна отримає озброєння зі складів американської армії.
Ще $300 мільйонів спрямують на зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
У пакет увійдуть:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS,
- артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм,
- протитанкові комплекси TOW,
- переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT-4,
- понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,
- підривні боєприпаси,
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore,
- 12 тягачів для важкої техніки,
- засоби з лазерним наведенням для протидії дронам.
- спорядження, запчастини та інше.
«Безпекова допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію десь ще, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу», — додали в Пентагоні.
- Надати Україні допомогу без схвалення Конгресу адміністрація Джо Байдена може, адже має ще близько $5 мільярдів після того, як через бухгалтерську помилку Міністерство оборони США переоцінило надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше. Це відкрило можливість передати додаткове озброєння.