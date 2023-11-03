США виділяють додаткову військову допомогу Україні на $425 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на $425 мільйонів.

Про це пише пресслужба Пентагону.

Для невідкладних потреб України на полі бою Штати виділяють $125 мільйонів. За ці гроші Україна отримає озброєння зі складів американської армії.

Ще $300 мільйонів спрямують на зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

У пакет увійдуть:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS,

артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 мм,

протитанкові комплекси TOW,

переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і ручні протитанкові гранатомети AT-4,

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,

підривні боєприпаси,

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore,

12 тягачів для важкої техніки,

засоби з лазерним наведенням для протидії дронам.

спорядження, запчастини та інше.

«Безпекова допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію десь ще, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу», — додали в Пентагоні.