Reuters: США нададуть Україні нову військову допомогу на $425 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму $425 мільйонів.

Про це пише Reuters із посиланням на американських посадовців.

Очікується, що пакет включатиме ракети для боротьби з безпілотниками й боєприпаси, але там не буде ракет ATACMS.

Вартість боєприпасів із лазерним наведенням для знищення російських безпілотників становитиме приблизно $300 мільйонів. Гроші на ці потреби надасть Програма сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати її із запасів американського війська.

Ще $125 мільйонів підуть на боєприпаси для NASAMS, HIMARS, артилерію калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю, вантажівки тощо.

Надати Україні допомогу без схвалення Конгресу адміністрація Джо Байдена може, адже має ще близько $5 мільярдів після того, як через бухгалтерську помилку Міністерство оборони США переоцінило надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше. Це відкрило можливість передати додаткове озброєння.

Напередодні посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News зазначила, що представники американського посольства не виявили жодного випадку, коли б військова, гуманітарна чи інша допомога Україні використовувалася не за призначенням.