Демократи в Сенаті США блокують пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України

У США сенатори-демократи заблокували законопроєкт республіканців про надання екстреної допомоги Ізраїлю окремо від України.

Про це пише Reuters.

Демократи наголошують на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі імовірного нападу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Законопроєкт Палати представників передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю на $14,3 мільярда. Із них $4 мільярди розраховані на закупівлю ППО, а також передбачена передача військового обладнання зі складів США.

«Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше ніж наші союзники в Ізраїлі», — сказала сенатор Петті Мюррей.

Закон має прийняти підконтрольний демократам Сенат, а також його має підписати президент. Білий дім заявив, що Байден накладе вето на законопроект Палати представників.

Лідери Сенату пишуть власний законопроєкт про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.