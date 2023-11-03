Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України. Байден обіцяє ветувати

Палата представників США в четвер схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на $14,3 мільярда. Документ отримав 226 голосів за і 196 — проти. Майже всі демократи проголосували проти, за винятком дванадцятьох. Тепер законопроєкт передадуть у Сенат, повідомляє «Голос Америки».
Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо в ньому немає частини допомоги для України.
Головний демократ у Сенаті Чак Шумер заявляв, що законопроєкт, запропонований республіканцями, не пройде у верхній палаті, навіть якщо буде схвалений Палатою представників.
- 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
- Водночас новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Водночас через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.