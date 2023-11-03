Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю окремо від України. Байден обіцяє ветувати

Палата представників США в четвер схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на $14,3 мільярда. Документ отримав 226 голосів за і 196 — проти. Майже всі демократи проголосували проти, за винятком дванадцятьох. Тепер законопроєкт передадуть у Сенат, повідомляє «Голос Америки».

Раніше президент США Джо Байден заявив, що ветує цей законопроєкт, бо в ньому немає частини допомоги для України.

Головний демократ у Сенаті Чак Шумер заявляв, що законопроєкт, запропонований республіканцями, не пройде у верхній палаті, навіть якщо буде схвалений Палатою представників.