Росіяни перерізали дорогу зі Словʼянська до Бахмуту. До оточення Сил оборони лишається 10 кілометрів. Аналіз ситуації на 370-й день повномасштабного вторгнення. Інтерактивні мапи «Бабеля»

Тексти

Getty Images / «Бабель»

Росіяни перерізали дорогу до Бахмуту зі Слов’янська, наступають далі, захопили кілька сіл і прямують до єдиної більш-менш безпечної дороги до міста. Зараз відстань між їхніми позиціями становить до 10 кілометрів. Це коридор, яким українська армія досі забезпечує захисників Бахмуту. Якщо росіяни прорвуться, Сили оборони в місті опиняться в оточенні. Однак це єдиний напрямок, де окупанти досягли успіху.

«Бабель» продовжує серію оглядів ситуації на фронті та головних подій, які на неї впливають. Дайджести виходять що десять днів. Ми розповідаємо про основні зміни лінії фронту та про місця, де тривають найжорсткіші бої, пояснюємо ротації російських військ, розказуємо про отриману західну техніку, удари ЗСУ по тилових обʼєктах росіян і багато іншого.

Минув рік від початку повномасштабного вторгнення. За цей час росіяни не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна зберегла державність та ще активніше рухається до вступу в ЄС і НАТО. Окупувати Київ і скинути українську владу не вдалося, як і повністю захопити Донецьку та Луганську області. Своїми територіями росія оголосила Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, але жодну з них цілком не контролює.

Найбільші «успіхи» росіяни мали в березні 2022 року, коли взяли під контроль майже 150 тисяч квадратних кілометрів, або 25% території України. Українська армія за рік звільнила 40 тисяч квадратних кілометрів. Окупованими лишаються частини шести українських областей та півострів Крим.

«Бабель»

Україна готується до контрнаступу. Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що працюють активно, а терміни залежатимуть від поставок західної техніки. Очікується, що контрнаступ почнеться навесні. Його головна мета — «вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною росії».

Китай вперше виступив із позицією щодо вторгнення росії. Там її назвали «мирним планом», як завершити війну в Україні. Китайський проєкт складається із 12 пунктів і не містить ані термінів, ані кроків, до яких мають вдатися Україна та росія, щоб досягти миру. Китай закликає негайно припинити вогонь і сідати за стіл перемовин. З одного боку, китайська влада виступає за повагу до територіальної цілісності та суверенітету країн. Отже, вона не має визнавати анексію українських територій, та чітко про це не говорить. З іншого боку, Китай просить припинити поставляти зброю в зону конфлікту — а на це не погодяться Україна та Захід.

Одночасно західні ЗМІ повідомляли, що Китай може почати поставляти росії зброю. Поки йдеться про дрони-камікадзе і боєприпаси. У Китаї заперечують, але американська розвідка підтверджує, що це можливо.

Китайська економіка самодостатня і за ВВП перевищує російську майже вдесятеро. Вона зможе дуже довго підтримувати росію у війні на виснаження. Однак вона також суттєво залежить від експорту товарів на Захід та у США. І потрапляти під санкції Китай не хоче.

Увечері 22 лютого пролунали вибухи на російських базах у Маріуполі. Маріупольська міська рада підтвердила: їх було щонайменше 11. Вибухи були й 23 та 24 лютого. У ЗСУ заявили, що росіяни не очікували ударів по своїх базах в окупованому місті та запанікували. Від Маріуполя до лінії фронту — понад 75 кілометрів. Щоб дістати до нього з HIMARS і MLRS, їх треба підвезти майже до самої зони бойових дій, а це дуже небезпечно, бо росіяни зможуть їх виявити та знищити. Отже, в української армії зʼявилася зброя, здатна бити на більші відстані. Що це — поки невідомо. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк лише зазначила, що напрямок Маріуполя для ЗСУ «вже не є абсолютно недосяжним».

Триває конфлікт між засновником «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним і Міноборони росії, що нібито припинило постачати «вагнерівцям» боєприпаси: 21 лютого Пригожин публічно звинуватив у цьому начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Кілька днів він записував повідомлення, де критикував Міноборони, і навіть публікував фотографії десятків тіл росіян, які нібито загинули через «снарядний голод». Зрештою вранці 23 лютого Пригожин заявив, що «вагнерівцям» почали відвантажувати боєприпаси, і перестав критикувати Міноборони.

Двадцять третього лютого російське Міноборони почало створювати інформаційну напругу навколо молдовського регіону Придністров’я, що його контролює рф. Там повідомили, що Україна готується до «збройної провокації проти Придністровʼя» і планує залучити до неї підрозділ «Азов». Раніше у проросійських Telegram-каналах писали, що Київ стягує війська та бронетехніку до Придністровʼя. І в Україні, і в Молдові це заперечують.

Можливо, росія прагне відвернути увагу від повідомлень про те, що Україна перехопила та передала Молдові російський план з дестабілізації країни та захоплення влади. На тлі цих новин у Молдові змінився уряд. Десятого лютого премʼєр-міністр країни Наталія Гаврилиця оголосила, що йде з посади, а вже 16 лютого призначили новий склад уряду. Його очолив секретар Ради безпеки Дорін Речан. Він одразу зазначив, що безпека для країни буде одним із ключових питань, і закликав вивести російських «миротворців» із Придністровʼя.

Уранці 26 лютого на аеродромі «Мачулищі», що неподалік Мінська в Білорусі, пролунали вибухи. Згодом керівник білоруського обʼєднання BYPOL розповів, що їх влаштували білоруські партизани. Вони атакували аеродром дронами та серйозно пошкодили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Він літав над Білоруссю, міг розвідувати територію України та виявляти позиції протиповітряної оборони й радари. Його захищали російські винищувачі, зокрема носій гіперзвукових ракет «Кинджал» МіГ-31К. Через нього по всій Україні завжди оголошують повітряну тривогу.

У Харківській області лінія фронту не змінюється. Росіяни досі контролюють дуже малу територію на північному сході, неподалік російсько-українського кордону. Вони намагаються наступати в бік Купʼянська та хочуть відкинути українську армію за річку Оскіл.

У Луганській області росіяни наступають щодня, але успіхів не мають. За останні 10 днів вони просунулися на кількасот метрів лише на окремих напрямках. Основні бої тривають у районі села Діброва та в лісах на південь від міста Кремінна.

На південному березі річки Сіверський Донець — адмінмежі Луганщини та Донеччини — росіяни далі тиснуть на селище Білогорівка та села Верхньокамʼянське і Спірне. Вони важливі для української оборони, оскільки прикривають фланг військовим, які стримують росіян за Соледаром, і не дають їм швидко й одночасно з кількох боків дістатися Сіверська. Цей рубіж росіяни безрезультатно штурмують ще з літа 2022 року.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Ситуація навколо Бахмуту для українських захисників щодня стає критичнішою. Найбільше зусиль окупанти докладають на півночі від Бахмуту. Після кількох тижнів боїв вони все ж захопили село Парасковіївка та селище Красна Гора і перерізали трасу Словʼянськ — Бахмут. У місце прориву окупанти, імовірно, одразу спрямували резерви, дуже швидко дійшли до сіл Ягідне і Берхівка та захопили їх. Щоб призупинити просування росіян, Сили оборони мусили підірвати дамбу на Берхівському водосховищі, підтопивши північ Бахмуту.

Наступна ціль росіян — селище Хромове. Через нього проходить остання більш-менш безпечна дорога до Бахмуту з міста Часів Яр. Між позиціями росіян, які намагаються оточити Бахмут, лишається до 10 кілометрів. Якщо оборону вдасться прорвати, окупанти зможуть швидко перерізати всі комунікації, і захисники міста опиняться в оточенні.

У самому Бахмуті росіяни сильніше тиснуть у східній частині міста і майже повністю її захопили. Найімовірніше, українські війська відступлять за річку Бахмутка й оборонятимуться в західній частині міста.

На південь від Бахмуту наступ окупантів майже повністю зупинили. До дороги з Костянтинівки на Бахмут росіяни так і не вийшли, але вже прострілюють її, тому забезпечувати місто нею неможливо. У південній частині Бахмуту окупанти продовжують штурм і намагаються вийти до головного вʼїзду із заходу, але поки успіхів не мають.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Активізувалися окупанти й навколо Авдіївки, яку намагаються оточити з початку вторгнення. На північ від міста вони підійшли впритул до сіл Красногорівка та Веселе, за які тривають бої. Решта спроб підійти ближче до Авдіївки були невдалі.

Росіяни трохи просунулися і за селищем Піски. Вони захопили його в жовтні та почали штурмувати наступне село Первомайське, але майже безрезультатно — просунулися лише на кількасот метрів. Тому зараз намагаються обійти його вздовж ставків з боку села Водяне.

Тривають жорсткі бої в місті Марʼїнка, де росіяни не можуть просунутися далі центральної вулиці. Вони докладають більше зусиль, щоб обійти місто з півночі та півдня. Росіяни навіть прорвалися до села Побєда, що на південь від Марʼїнки, але через сильні обстріли з боку української армії відійшли назад.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

У боях за Вугледар росіяни теж не мають успіхів. Ситуація там не змінюється: окупанти втратили багато техніки та людей і поки не можуть прорвати українську оборону. Українська армія ефективно використовує те, що Вугледар розташований на висоті, і регулярно нищить позиції росіян у навколишніх селах.

У Запорізькій області лінія фронту лишається незмінною. У січні росіяни намагалися наступати одночасно на кількох напрямках, проте успіху не мали. Вони повернулися назад і відтоді атакують лише точково, щоб захопити кілька позицій чи контролювати «сіру» зону.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

У Херсонській області фронт теж не змінюється — він стабілізувався по річці Дніпро. Україна та росія продовжують диверсійні рейди на протилежний берег і на острови.

Браузер не підтримує відео «Бабель»

Двадцять четвертого лютого в Україну прибули перші танки Leopard 2. Партію із чотирьох машин надіслала Польща. Поляки мають передати ще 10 таких танків, а також 60 радянських Т-72 та їхньої польської модернізації PT-91 Twardy.

За останні 10 днів багато країн повідомили, що теж готові передати Україні танки Leopard. У Швеції 24 лютого заявили, що відправлять в Україну 10 своїх танків Stridsvagn 122 — це ліцензійна копія німецьких Leopard 2А5. В Іспанії теж повідомили, що передадуть 6 чи 10 таких танків. Канада та Німеччина оголосили, що відправлять по чотири додаткові танки. Передасть танки й Фінляндія, але особливі. Ідеться про три Leopard 2R, що не мають гармат і озброєні лише кулеметом. Їхнє основне призначення — розміновувати території.

Україна обговорює із Заходом поставки авіації. Головні зусилля зараз сконцентровано на тому, щоб почати готувати українських пілотів — на це треба багато часу. Про готовність почати тренування оголосили Польща та Велика Британія. Президент Володимир Зеленський сказав, що є ще три такі країни. Але вони готові на це лише за умови спільного рішення всіх союзників по НАТО.

Сполучені Штати 24 лютого оголосили, що виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди. Його анонсував президент США Джо Байден, коли 20 лютого відвідав Київ. У пакет увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і чотири види безпілотників: CyberLux K8 (квадрокоптер), дрони-камікадзе Switchblade 600 і Altius-600 та розвідувальні Jump-20.

Двадцять першого лютого до Києва приїздила і премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона підтвердила, що Україна отримає французько-італійську систему ППО SAMP-T, яка може збивати балістичні ракети. Крім цього, Італія передасть зенітно-ракетні комплекси Skyguard і Spada.

Getty Images / «Бабель»

Ми слідкуємо за ситуацією на фронті щодня. Підтримати «Бабель» можна коли завгодно і зараз теж:

🔸 у гривні

🔸 у криптовалюті

🔸 Patreon

🔸 PayPal: paypal@babel.ua