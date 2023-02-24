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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди. Що до нього увійде?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $2 мільярди.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Пакет безпекової підтримки включатиме:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
  • чотири види безпілотників — CyberLux K8 (квадрокоптер), дрони-камікадзе Switchblade 600 та Altius-600, а також розвідувальні Jump-20;
  • засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання підтримки безпечного звʼязку;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Допомогу виділять за програмою USAI, в рамках якої озброєння закуповується у виробників, а не береться із запасів Міноборони США.

  • 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів.