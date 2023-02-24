США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди. Що до нього увійде?

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $2 мільярди.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Пакет безпекової підтримки включатиме:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- чотири види безпілотників — CyberLux K8 (квадрокоптер), дрони-камікадзе Switchblade 600 та Altius-600, а також розвідувальні Jump-20;
- засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання підтримки безпечного звʼязку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Допомогу виділять за програмою USAI, в рамках якої озброєння закуповується у виробників, а не береться із запасів Міноборони США.
- 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів.