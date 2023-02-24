США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди. Що до нього увійде?

Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $2 мільярди.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Пакет безпекової підтримки включатиме:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

чотири види безпілотників — CyberLux K8 (квадрокоптер), дрони-камікадзе Switchblade 600 та Altius-600, а також розвідувальні Jump-20;

засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного звʼязку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Допомогу виділять за програмою USAI, в рамках якої озброєння закуповується у виробників, а не береться із запасів Міноборони США.