Байден у Києві анонсував нову військову допомогу Україні

У вівторок США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів.

Про це під час візиту до Києва заявив президент Джо Байден.

«Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України», — заявив Байден.

Американський лідер додав, що оголосить про чергову поставку озброєння, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, «щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань». Пізніше цього тижня, за його словами, Штати оголосять про додаткові санкції проти росії. За даними агентства Reuters, пакет допомоги оцінюється у $500 мільйонів.

«За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку — і ця підтримка триватиме», — підкреслив Байден.