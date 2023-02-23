Росія заявляє, що Україна «активізувала підготовку до вторгнення у Придністровʼя»

Росія заявила, що Україна активізувала підготовку до «вторгнення до Придністровʼя» у відповідь на начебто російський наступ з території «ПМР».

Відповідну заяву міністерство оборони росії оприлюднило увечері 23 лютого.

Рф нібито фіксує «значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР».