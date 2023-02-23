Іспанія розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard

Іспанія раніше оголосила, що передасть ЗСУ шість танків Leopard, але тепер країна розглядає можливість надати ще чотири.
Про це заявив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві.
«Іспанія надасть шість танків Leopard 2А4. У найближчі тижні ми побачимо, чи зможемо підняти цю цифру до 10», — сказав він на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.
Щодо захисту українського неба, то, як зазначив Санчес, Іспанія має «вивчити це питання й обговорити із союзниками».
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2. Наразі відомо, що Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, Норвегія вісім танків. Польща у найближчі два-три тижні — 14 танків Leopard 2. Іспанія відправить шість танків такого типу.