Іспанія передасть Україні шість танків Leopard 2

Уряд Іспанії передасть Україні шість танків Leopard 2. Але там готові збільшити постачання.
Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише EFE.
Вона наголосила, що наразі танки ремонтують, а загалом їх обʼєднають у танковий батальйон. Також Іспанія готова збільшити поставки в разі потреби та за запитом інших країн.
За її словами, Іспанія планує відправити такі танки наприкінці березня чи на початку квітня.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- У лютому в Німеччині почалися навчання українців на танках Leopard 2. Речниця Міністерства оборони ФРН заявила, що до кінця першого кварталу вони мають завершитися — синхронно з передачею 14 танків Leopard 2А6.