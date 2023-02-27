Польща найближчим часом передасть Україні ще 10 танків Leopard і 60 одиниць Т-72 і PT-91 Twardy

Глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що Польща упродовж кількох тижнів надасть Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

Про це пише Polska agencja prasowa.

До річниці великої війни, 24 лютого, Польща стала першою країною, яка передала Україні чотири танки Leopard 2A4. Наступну партію ЗСУ отримають, як тільки українські військові закінчать навчання на них.

«Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів», — зазначив він.

Чиновник також наголосив, що обіцяні премʼєром Польщі Матеушем Моравецьким танки PT-91 та Т-72 також «є питанням тижнів».

«Вони фактично в процесі передання, тому незабаром будуть в Україні», — додав він.