Spiegel: Швеція планує поставити Україні 10 танків Leopard

Уряд Швеції планує передати Україні 10 модернізованих танків Leopard 2 для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, уряд у Стокгольмі хоче надати Україні танки Leopard типу 2A6 і 2A5 для оснащення двох українських танкових батальйонів.

Повідомляється, що танки можуть бути використані в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Так, Берлін пообіцяв поставити 14 моделей 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який планують оснастити 31 танком Leopard 2.

Міністр оборони Швеції Пал Джонсон 22 лютого заявив, що його країна також готова надати Україні танки Leopard. Скандинавська країна готується виділити ще один пакет допомоги.