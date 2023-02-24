Міноборони Молдови заперечило звинувачення росії у нібито підготовці України до нападу на Придністровʼя

У Міністерстві оборони Молдови заперечили звинувачення росії в тому, що Україна нібито готує напад на Придністровʼя. Там зазначили, що загроз для безпеки країни немає.

Про це пише NewsMaker.

«Міністерство оборони відстежує всі події, дії та зміни, що відбуваються в регіоні та на території, контрольованій режимом у Тирасполі. Зазначимо, що наразі прямих загроз воєнній безпеці держави немає. Міністерство спільно з іншими органами безпеки працює над запобіганням будь-яким спробам дестабілізації, над підтриманням миру та стабільності в країні», — заявили там.

У відомстві підкреслили, що молдовські військові працюють у складі миротворчих сил у штатному режимі. А росія поширює неправдиву інформацію винятково для того, щоб викликати паніку у місцевих як у Придністровʼї, так і на підконтрольній Молдові території.