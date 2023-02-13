Президентка Молдови розповіла, як росія планує дестабілізувати країну. Розвіддані їм передала Україна

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Головна мета росіян — привести до влади свій маріонетковий уряд, зупинити процес євроінтеграції країни та використати Молдову у війні проти України.

Про це вона заявила на спеціальному брифінгу, передає Newsmaker.

«Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників», — заявила Майя Санду.

За її словами, росіяни планували державний переворот у Молдові, організувавши протести опозиції та з допомогою підготовлених бійців у цивільному, які мали захопити урядові будівлі, взявши заручників. Росіяни розраховували на проросійську партію «Шор», злочинні угрупування, деяких колишніх правоохоронців та людей пов’язаних із олігархом Владом Плахотнюком. План також передбачав диверсії та залучення до них спеціалістів з Білорусі, Чорногорії та Сербії.

Силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.