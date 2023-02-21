Італія надасть Україні ЗРК SAMP-T та комплекси Skyguard і Spike

Окрім зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, Італія також надасть Україні системи протиповітряної оборони Skyguard і Spike.

Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, пише Укрінформ.

«ЗРК SAMP-T — це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є також інші системи ППО — Skyguard і Spike. На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури», — зазначила Мелоні.

Крім того, Італія передала генератори для цивільних і допоможе Україні розміновувати територію.