Українські військові, які керуватимуть системою ППО SAMP-T, уже вирушили на навчання

Українські військові, які першими почнуть освоювати франко-італійські комплекси ППО SAMP-T, вже поїхали за кордон на навчання.
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
«Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання за кордон. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP-T», — заявив командувач ВПС ЗСУ Микола Олещук.
Він також подякував Італії та Франції за рішення передати Україні такі системи.
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.
- 14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T). ЗРК SAMP-T передадуть навесні 2023 року. Україна вперше отримає європейську систему ПРО великого радіусу дії.