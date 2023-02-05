Українські військові, які керуватимуть системою ППО SAMP-T, уже вирушили на навчання

Українські військові, які першими почнуть освоювати франко-італійські комплекси ППО SAMP-T, вже поїхали за кордон на навчання.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

«Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання за кордон. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP-T», — заявив командувач ВПС ЗСУ Микола Олещук.

Він також подякував Італії та Франції за рішення передати Україні такі системи.