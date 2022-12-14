Франція та Італія погодилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T

Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції.

Наразі останні перешкоди для цього зняті. «Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», — заявив посол.