У Молдові затвердили новий уряд. Премʼєром стане колишній секретар Радбезу

Парламент Молдови затвердив склад нового уряду країни. Премʼєр-міністром стане Дорін Речан — колишній секретар Вищої ради безпеки та радник президента з безпекових питань.

Про це пише NewsMaker.

За це рішення проголосували 62 депутати від керівної партії «Дія та солідарність». Опозиційні депутати були проти.

Дорін Речан прийшов у молдовську політику в 2010 році. Тоді його призначили заступником міністра інформаційних та комунікаційних технологій. Потім з 2012 до 2015 року він був міністром внутрішніх справ Молдови. Після цього Речан пішов у приватний бізнес, але в лютому 2022 року знову повернувся на державну службу та став радником президентки Майї Санду з безпекових питань.

Речан виступає за більшу інтеграцію Молдови із Заходом та Європейським Союзом. Він зазначив, що головними пріоритетами його уряду будуть інтеграція в ЄС, економічний розвиток, а також мир і стабільність в країні.

У новому уряді Молдови буде 10 чоловіків та 6 жінок. Водночас лише чотири міністри будуть новими. Всі інші зберегли свої посади, зокрема міністр закордонних справ Ніку Попеску та міністр оборони Анатоліє Носатий.