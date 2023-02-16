У Молдові затвердили новий уряд. Премʼєром стане колишній секретар Радбезу

Парламент Молдови затвердив склад нового уряду країни. Премʼєр-міністром стане Дорін Речан — колишній секретар Вищої ради безпеки та радник президента з безпекових питань.
Про це пише NewsMaker.
За це рішення проголосували 62 депутати від керівної партії «Дія та солідарність». Опозиційні депутати були проти.
Дорін Речан прийшов у молдовську політику в 2010 році. Тоді його призначили заступником міністра інформаційних та комунікаційних технологій. Потім з 2012 до 2015 року він був міністром внутрішніх справ Молдови. Після цього Речан пішов у приватний бізнес, але в лютому 2022 року знову повернувся на державну службу та став радником президентки Майї Санду з безпекових питань.
Речан виступає за більшу інтеграцію Молдови із Заходом та Європейським Союзом. Він зазначив, що головними пріоритетами його уряду будуть інтеграція в ЄС, економічний розвиток, а також мир і стабільність в країні.
У новому уряді Молдови буде 10 чоловіків та 6 жінок. Водночас лише чотири міністри будуть новими. Всі інші зберегли свої посади, зокрема міністр закордонних справ Ніку Попеску та міністр оборони Анатоліє Носатий.
- 10 лютого президент Молдови Майя Санду заявила про відставку уряду країни. Премʼєр-міністр країни Наталія Гаврилиця оголосила, що йде з посади.
- Напередодні на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Майї Санду. Вона підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Головна мета росіян — привести до влади свій маріонетковий уряд, зупинити процес євроінтеграції країни та використати Молдову у війні проти України.