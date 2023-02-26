У Білорусі на аеродромі «Мачулищі» пролунали два вибухи, пошкоджено російський військовий літак

Вранці 26 лютого на білоруському аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи, пошкоджено російський військовий літак ДРЛО А-50.

Про це повідомляє білоруська опозиційна організація BYPOL.

Від двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

«Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить», — уточнили в BYPOL.

Вибухи сталися, коли біля літака працювала снігоприбиральна техніка, вона також пошкоджена.