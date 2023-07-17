«ПВК Вагнера» закриває основну базу, розташовану на військовому полігоні Молькіно
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
У Telegram-каналі «ПВК Вагнера» заявили, що їхня основна база на військовому полігоні Молькіно в Краснодарському краї закривається.
«Вагнерівці» зняли відео, де знімають прапори росії та свої. Вони нібито планують перейти в «нові місця дислокації». База має офіційно припинити існування 30 липня 2023 року.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.
- Раніше газета The Wall Street Journal писала, що російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном. Влада Сирії та Міноборони рф провели спецоперацію, підпорядкувавши «вагнерівців» російському оборонному відомству. Тим часом сотні найманців «ПВК Вагнера» вилетіли з ЦАР. Місцева влада каже, що це ротація.
- Пізніше ватажок «ПВК Вагнера» Пригожин та його командири зустрічалися з путіним після заколоту.
- У Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала до Білорусі з росії в районі Кричева.