«ПВК Вагнера» закриває основну базу, розташовану на військовому полігоні Молькіно

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Reuters

У Telegram-каналі «ПВК Вагнера» заявили, що їхня основна база на військовому полігоні Молькіно в Краснодарському краї закривається.

«Вагнерівці» зняли відео, де знімають прапори росії та свої. Вони нібито планують перейти в «нові місця дислокації». База має офіційно припинити існування 30 липня 2023 року.