Медіа: До Білорусі прибула колона «ПВК Вагнера»

У Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами «Л/ДНР». Імовірно, це колона «ПВК Вагнера», яка вночі вʼїхала до Білорусі з росії в районі Кричева.
Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
За її даними, автівки проїхали через Рогачов у бік Бобруйська, потім попрямували на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в селі Цель. Ось орієнтовний маршрут:
Повідомляють, що в колоні щонайменше 60 авто, серед них мінімум 10 фур, три автобуси, УАЗи та інші. Машини супроводжує білоруська ДАІ.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, йти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- Супутникові знімки від 30 червня свідчать, що неподалік білоруського міста Осиповичі почалась активність на покинутій військовій базі.
- Проєкт «Беларускі Гаюн» підрахував, що на знімку — 298 наметів М-30, у кожному з яких у середньому може бути до 30 людей. Таким чином, обладнані місця для 8 940 людей. Не всі намети є житловими — там також мають бути місця для туалетів, душів і їдалень.