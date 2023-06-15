Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Він оцінив ризики для станції після підриву Каховської ГЕС

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію після підриву Каховської ГЕС, щоб оцінити ситуацію там.

Гроссі зняв відео на тлі охолоджувального ставка біля Запорізької АЕС і наголосив, що для безпеки станції важливо, щоб у водоймі залишався такий же рівень води.

Якщо вдасться контролювати випаровування, то ЗАЕС може бути безпечною ще деякий час.