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МОЗ: В Україні немає випадків холери. Однак є ризик погіршення ситуації з інфекційними хворобами на затоплених територіях

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Стас Козлюк / «Бабель»

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що в Україні не виявили випадків захворювання на холеру чи підозр на неї. Ця інформація зʼявилася після заяви Держекоінспекції про холеру та кишкову паличку на Херсонщині.

Однак на підтоплених через підрив Каховської ГЕС територіях існує ризик погіршення ситуації з інфекційними захворюваннями.

Лабораторні дослідження питної води здійснюють усі відомства і служби. Бутильована вода для населення відповідає Державним санітарним правилам та нормам.

Тим часом вода у поверхневих водоймах має суттєве перевищення мікробіологічних показників, тому її вживати небезпечно.

У Херсонській області посили епідеміологічний нагляд:

Кузін закликає не використовувати воду з індивідуальних криниць і колодязів на раніше підтоплених територіях. Також не слід купатися у водоймах чи ловити там рибу.