Латвія надає Україні €430 тисяч для боротьби з наслідками підриву Каховської ГЕС. Раніше латвійський уряд уже виділив €200 тисяч
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Anemone Nemorosa
Уряд Латвії погодив надання Україні додаткової гуманітарної допомоги майже на €433 тисячі, пише LSM. Гроші виділять із Державного бюджету на непередбачувані витрати.
Для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС Латвія відправить до України електрогенератори, компресори, насосні станції, рятувальні жилети, спальні мішки, труби, мотопомпи, водолазні рукавички, черевики, квадроцикли та інше обладнання. Витрати на транспортування оцінюють у €20 тисяч.
Минулого тижня латвійський уряд схвалив €200 тисяч екстреної допомоги Україні для подолання екологічної та гуманітарної кризи, спричиненої підривом греблі в Новій Каховці.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Туди росіяни не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.