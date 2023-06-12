«Схеми» показали супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
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СХЕМИ / Радіо свобода
Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки обміління притоки до охолоджувального ставка Запорізької АЕС. Фото зроблені супутниками Planet Labs 9 червня.
Притока обміліла через постійне зниження рівня води в Каховському водосховищі.
В «Енергоатомі» кажуть, що рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Ситуація контрольована. За даними на 20:00 11 червня в ставку рівень води 16,67 метра, цього цілком достатньо для потреб станції. Раніше там зазначали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють від вересня 2022 року, а тому вода зі ставка-охолоджувача активно не випаровується.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень.