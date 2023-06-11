МВС: Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині загинула ще одна людина. 35 вважають зниклими безвісти

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Стас Козлюк / «Бабель»

На Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинула ще одна людина, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Станом на 13:00 11 червня на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3 821 будинок) на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.

В області евакуювали 2 718 людей, з яких 190 дітей. Загинули пʼять людей. 35 вважаються безвісти зниклими, з них сім дітей.

В області площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Рівень затоплення складає 4,07 метра. Потроху осушуються шляхи між селами, однак не всіма ще можливо користуватися. Протягом суботи вода відійшла з трьох сіл Бериславського району — Миколаївки, Львове та Ольгівки.

У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт. Звідти евакуювали 982 людини, серед яких 167 дітей. Загинув один чоловік.

На Дніпропетровщині у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах не працює водопостачання. Туди підвозять питну та технічну воду.