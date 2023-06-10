Орієнтовна сума збитків довкіллю від підриву Каховської ГЕС перевищила 55 мільярдів гривень

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Стас Козлюк / «Бабель»

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже становить понад 55 мільярдів гривень.

Про це 10 червня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Ситуація в національних парках критична. Під загрозою зникнення — 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища затопила Нацпарк «Нижньодніпровський». Продовжується обміління акваторії у Нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метри, «Камʼянська Січ» — на 6 метрів.

Окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Також через підрив греблі підтопило близько 1 200 гектарів території Кінбурнського півострова.