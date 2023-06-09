Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки, в районі Нікополя він становить 11,74 м, тобто водозабір у населені пункти та для потреб Запорізької АЕС наразі неможливий.
Про це 9 червня повідомив Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
Усі інші гідроелектростанції максимально акумулюють воду у верхніх водосховищах Дніпра, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища.
8 червня голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота казав, що падіння води у водосховищі зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Воно зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1—1,2 км і повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва ГЕС. Спад води триватиме ще 7—8 днів.
Нині на Херсонщині підтоплено близько 600 квадратних кілометрів землі, з них десь 30% — це правий берег і близько 70% — це лівий берег Дніпра. У Херсоні рівень води — 5,4 метра.
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