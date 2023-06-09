У Херсоні за ніч вода впала на 20 сантиметрів

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У Херсоні є тенденція до зменшення рівня затоплення після підриву Каховської ГЕС — за ніч вода впала на 20 сантиметрів.

Про це вранці 9 червня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

На ранок вода в області тримається на відмітці 5,38 метра, затоплено 3 624 будинки в 32 населених пунктах.

Евакуювати за чотири дні вдалося 2 352 людини і 550 тварин.