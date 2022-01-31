Постпред України в ООН: За час поновлення режиму припинення вогню на Донбасі загинули 12 українських військових

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Sasha Maksymenko / Flickr

В Україні від кінця грудня 2021 року, коли на Донбасі поновили режим припинення вогню, загинули 12 військових.

Про це під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця.

«22 грудня 2021 року Тристороння контактна група досягла чергового порозуміння щодо відновлення режиму припинення вогню. Разом з тим перестрілки, обстріли, снайперський вогонь по українських позиціях і систематичне використання бойових дронів проти українських військовослужбовців не припинилися. Ми втратили загиблими 12 військовослужбовців, і 14 були поранені з 22 грудня 2021 року», — сказав він.

Також Кислиця нагадав, що 25 січня російські найманці атакували позиції ЗСУ в районі села Пищевик бойовим дроном та скинули з нього гранати. Унаслідок цього двоє українських військових були поранені.

«Поточний глухий кут в процесі консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи зберігається на всіх напрямках. Рішення, ухвалені лідерами «нормандської четвірки» під час саміту в Парижі в грудні 2019 року, досі не реалізовані», — додав постпред України.