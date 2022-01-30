Американські сенатори: США можуть запровадити частину санкції проти Росії, не чекаючи на вторгнення в Україну

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США зовсім близькі до погодження рішення про санкції проти Росії і можуть ввести частину обмежень до вторгнення в Україну.

Про це заявив сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Мендендес, який очолює комітет з міжнародних відносин, цитує CNN.

«Деякі санкції справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби підірвати український уряд — це лише деякі приклади [підстав для] санкцій, які можуть бути запроваджені зараз», — сказав він.

Менендес та його колега по комітету Джим Ріш запевнили, що отримають двопартійне схвалення щодо санкції проти Росії, коли Сенат повернеться з канікул.

«Ми працювали сумлінно. Ми враховували різні точки зору і ми сповнені рішучості спільно, на двопартійній основі, захищати Україну та надсилати [президенту Росії Володимиру] Путіну сигнал: це буде прямо та послідовно», — зазначив Менендес.

Сенатор США вважає, що санкції стануть «руйнівними» для Росії і «в кінцевому підсумку зруйнують російську економіку».

«Путін повинен вирішити, скільки мішків із трупами російських синів збирається повернути в Росію, — санкції, про які ми говоримо, будуть впроваджені пізніше, якщо [Росія] вторгнеться. Деякі санкції будуть запроваджені заздалегідь за те, що вже зроблено, але смертоносну допомогу відправлять, незважаючи ні на що», — наголосив Менендес.

За словами Ріша, основним каменем спотикання у переговорах про пакет економічних санкцій залишається газопровід «Північний потік — 2».